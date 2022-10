Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Další podvedený prodejce

Tábor – Poškozená prodávala dětské kolo, přišla o téměř 200 000 korun. (Hlasová schránka 974 236 116)

Táborští policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu podvodu. Poškozená prodávala přes známý internetový portál dětské jízdní kolo. Na WhatsApp jí přišla zpráva od osoby, vystupující pod jménem Olga, že by měla o kolo zájem. Ke zprávě pachatel také přiložil odkaz na službu Zásilkovny, přes kterou si prý bude moci utržené peníze vyzvednout a dále uvedl, že poté dorazí kurýr pro zboží. Poškozená přes zaslaný odkaz zadala svůj ID kód a přihlašovací údaje ke svému internetovému bankovnictví. Následně obdržela od banky zprávu o navýšení limitu pro výběr, o který sama nežádala. Do bankovnictví se již však nemohla přihlásit, její přihlašovací údaje nefungovaly, nemohla se ani dovolat do banky ze svého telefonního čísla, aby provedla zablokování karty. Toto se jí podařilo až z druhého telefonního čísla. Když se však k účtu konečně dostala, zjistila, že jí pachatel stačil převést peníze ze spořícího účtu na běžný a odtud peníze odcizit převedením na cizí účet, čímž jí způsobil škodu za téměř 200 000 korun. Dalších nejméně 120 000 korun si podvodník přichystal k převodu, to se mu však již díky blokaci účtu nepdoařilo.

Základní rady, jak nenaletět

Poznej svého nepřítele. Seznamuj se s aktuálními hrozbami a trendy v online podvodech.

Nikdy se nenech od pachatele do ničeho tlačit a vše si pečlivě promysli.

Jakmile je zpráva, e-mail, SMSka, nebo telefonát neočekávaný, tak je podezřelý.

Vždy se zamysli nad tím, kam vypisuješ citlivé údaje, nebo přeposíláš peníze.

Když si nejsi absolutně jistý, tak vždy raději vše ověř jinou cestou.

Pamatuj si, že pachatel dokáže napodobit jakékoliv tel. číslo, či e-mailovou adresu.

Nikdy neumožňuj vzdálený přístup do svého zařízení nikomu, komu zcela nedůvěřuješ.

Kupující na inzertních portálech nikdy nepotřebuje citlivé údaje z tvé platební karty.

Vyzkoušej si www.kybertest.cz a zjisti, kde máš mezery. Buď připraven.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

9. října 2022

