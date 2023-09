Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Další podvedený

Prachatice – Poškozený uvěřil legendě o napadeném účtu, falešný bankéř ho připravil o více jak 400 000 korun. (Hlasová schránka 974 236 116)

Vimperští policisté zahájil úkony trestního řízení ve věci přečinu podvodu. Poškozenému volal v pátek přesně v poledne neznámý muž, který se vydával za pracovníka známého finančního institutu, aby mu sdělil, že jeho účet napadl hacker, který si na něho vzal úvěr. Pro zvýšení důvěryhodnosti mu podvodník ještě zaslal SMS, tvářící se, jako by byla zaslána bankou. V dalších dvou SMS zprávách poškozenému radil, aby si nainstaloval aplikaci pro vzdálený přístup do jeho internetového bankovnictví. To také udělal a podle dalších pokynů falešného bankéře si na sebe vzal takzvanou „předschválenou“ půjčku. Jakmile mu byly schálené peníze připsány na účet, ihned mu začaly z účtu mizet pryč. Poškozený tak během pár minut přišel o více jak 400 000 korun. Po pachateli nyní vimperští policisté pátrají.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

3. září 2023

