Další "pirát silnic" odhalen

Prachatice – Dopravní policisté řidiči naměřili mimo obec 171 km/h.

Prachatičtí dopravní policisté se v sobotu 10.2. 2024 zapojili do celorepublikové dopravní akce, zaměřené na dodržování rychlosti. Jedním z rekordmanů, kterého se podařilo policistům naměřit, byl řidič vozidla BMW, který uháněl před šestnáctou hodinou po silnici II/145, mimo obec v k.ú. Šumavské Hoštice, ve směru jízdy Vimperk – Husinec, rychlostí 171 km/h. Alkohol byl u řidiče negativní. Ve správním řízení mu nyní hrozí zákaz řízení od 6 do 18 měsíců, 6 bodů a sankce ve výši od 7 0000 do 25 000 korun.

Policisté dále uložili dvě blokové pokuty za překročení nejvyšší povolené rychlosti, jednu za držení telefonního přístroje za jízdy, dvě za nepřipoutání se bezpečnostním pásem a dvě za nedání přednosti v jízdě.

Policisté řidiče nabádají, aby jezdil bezpečně a nepřeceňovali své schopnosti. Nepřiměřená rychlost bývá jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod. Od ledna také řidiči musí počítat se zpřísněním sankcí za některé přestupky v dopravě, mezi než právě patří i nepřiměřená rychlost.

13. února 2024

