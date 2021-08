Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Další odhalený dealer

HRANICE - Prodával pervitin a „přivydělával“ si krádežemi, na které nebyl sám.

Další zápis v rejstříku trestů bude mít zřejmě 29letý muž z Hranic, který v loňském roce opustil brány vězení za předchozí různorodou trestnou činnost. V hledáčku policistů skončil díky podezření, že distribuuje pervitin na Přerovsku a Hranicku. Minulý týden byl zadržen a skončil na policejní služebně. Prodejem pervitinu si získával finanční prostředky přibližně od dubna letošního roku až do doby zadržení. Drogu dával uživatelům někdy zdarma, ale většinou inkasoval za zboží od odběratelů peníze. Jak se při výslechu zjistilo, nebyl to ale jeho jediný zdroj příjmů. Zhruba od poloviny června se dopouštěl různých krádeží a taky se mu nepříčilo vniknout do sklepních prostor cizích lidí. Po sklepech, ale i venku kradl především kola, která obratem prodal nebo směnil za pervitin. Například kolo v hodnotě 30 000 Kč, které odcizil na ulici Nádražní v Hranicích, skončilo v majetku neznámé osoby v Přerově výměnou za 2 g pervitinu. Další pervitin tímto způsobem získal i výměnou za elektrokoloběžku, kterou ukradl v hranickém marketu. Z jiné prodejny odnesl zase pískovou filtraci, která byla nalezena při domovní prohlídce. V polovině prázdnin v nočních hodinách okradl nepozorného účastníka festivalu v zámecké zahradě o batoh, který ho nechal položený na lavičce. V srpnu svoji pozornost zaměřil na Přerov, kde se vloupal do necelé desítky sklepů, ze kterých ukradl především věci mající nějakou hodnotu. Pokud tam nenašel nic zajímavého a lehce prodejného, nechal sklep sklepem a odešel s prázdnou. Peníze získané prodejem kradených věcí používal pro svoji potřebu a taky měl zálibu v hraní automatů, kde skončila část výdělku. Z prověřování vyplynulo, že se některých majetkových skutků nedopouštěl sám, ale měl s sebou 20letého kamaráda, který mu ochotně pomáhal. Ani on se nevyhnul zadržení, které proběhlo hned následující den poté, co sám skončil na policejním oddělení. Celková škoda, kterou napáchal sám, nebo společně se svým komplicem, byla vyčíslena na necelých 92 000 Kč. Oběma bylo sděleno obvinění z trestného činu krádež. Staršímu z nich bylo sdělení rozšířeno o další tři trestné činy a to, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody. Po zadokumentování všech skutků a zajištění důkazního materiálu byli oba propuštěni na svobodu, kde je vedeno jejich trestní stíhání.

por. Mgr. Miluše Zajícová

25. srpna 2021

