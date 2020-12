Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Další obvinění dealeři

Tábor – Distribuovali marihuanu i pervitin.

Táborští kriminalisté, kteří se specializují na potírání drogové trestné činnosti, ustanovili, vypátrali, zadrželi a v závěru uplynulého týdne obvinili další dva dealery drog. Muž středního věku a mladá žena společně prodávali či jinak poskytovali marihuanu a dokonce i pervitin dalším osobám, a to zejména na Táborsku a Sezimovoústecku. Kriminalisté jim prokázali tyto skutky za dobu nejméně dvou uplynulých let. Muže i ženu obvinili z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Čeká je soud, kde jsou ohroženi trestem odnětí svobody na dobu až pěti let.

13. prosince 2020

