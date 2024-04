Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Další obviněná

Táborsko – Vltavotýnsko – Případ rozsáhlé majetkové trestné činnosti pokračuje. K dvěma obviněným mužům přibyla i obviněná šestadvacetiletá žena.

O případu, kdy táborští kriminalisté odhalili pachatele krádeže sportovního luxusního automobilu značky Porsche 718 Cayman GT4, které bylo odcizeno v Bavorsku, jsme informovali ve zprávě ze dne 9. dubna 2024 Úspěšná realizace táborských kriminalistů. Také jsme informovali, že kriminalisté na případu neustále intenzivně pracují. Jejich neutuchající a precizní práce přinesla své ovoce.

Táborským kriminalistům se podařilo rozkrýt další majetkovou trestnou činnost mladšího z obviněných v kauze Porsche, dvaatřicetiletého muže z Táborska.

Policisté mu kladou za vinu, že se měl v době od března 2024 do 5. dubna 2024 několikrát vloupat do jednoho z domů na Vltavotýnsku. Po násilném překonání dveří se měl dostat do zimní zahrady a následně do obytných prostor. Prohledat měl i zahradní domek a garáž. Dalo by se říci, že v domě a přilehlých budovách bylo odcizeno vše, co odcizit šlo. Dále policisté zjistili, že měl odcizit i osobní vozidlo značky Audy A3 Cabriolet. Škoda byla odhadnuta na více než jeden milion korun.

V souvislosti s uvedenou trestnou činností byla zadržena a následně obviněna šestadvacetiletá žena z Táborska, a to ze spáchání přečinů porušování domovní svobody formou spolupachatelství a legalizace výnosu z trestné činnosti.

Při provedených domovních prohlídkách byla zajištěna podstatná část odcizených věcí, včetně zmíněného automobilu.

Obviněné ženě hrozí u soudu trest odnětí svobody až na čtyři léta.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 11. dubna 2024

