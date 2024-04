Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Další oběť vydírání přes mobilní aplikaci

MŘ Ostrava - Je důležité vědět, s kým si píšete přes různé sociální sítě.

Policisté napříč Moravskoslezským krajem v těchto dnech opět evidují případy, kdy obětmi se stali lidé prostřednictvím sociálních sítí. Nutno podotknout, že v těchto případech je zřejmé, že celá komunikace byla přepisována překladačem. Mnohdy nebyl rozeznáván ženský či mužský rod a slova byla psaná s chybami.

Kriminalisté z Ostravy-Vítkovic se nyní zabývají případem, kdy obětí je invalidní důchodce, kterému je okolo 40 let.

Vše to začalo žádostí o přátelství na Facebooku od osoby s profilem na jméno Veronika L. I přesto, že jí muž neznal, žádost o přátelství přijal. Obratem ho přes aplikaci massenger kontaktovala se zprávou, že by se s ním chtěla seznámit. Začali si tedy psát. Nejdříve se ho ptala na záliby, a poté sama napsala i něco o sobě. Sdělila mu své zájmy, které ukončila slovy, že mezi tyto patří také sex. Přišel z její strany návrh, zda chce nějakou zábavu. Muž souhlasil a odepsal jí, aby mu zavolala. Netrvalo dlouho a přes messenger přijal hovor, přičemž se spustilo video. Jak sám poškozený uvedl, na obrazovce se objevila krásná dlouhovlasá žena ve věku okolo 18 let. Dívka měla vypnutý zvuk. Začala se hladit po těle a nakonec i tančit. Poté přišla poškozenému zpráva, že pokud se mu to líbí, aby i on se začal hladit. Jak si slečna přála, tak muž učinil a přitom jí vše přes video hovor ukázal. Jakmile její požadavek splnil, dívka mu zamávala a ukončila hovor. Najednou přišel zvrat.

Poškozenému přišla zpráva s textem, že mají vše natočené včetně masturbace. V případě, že nebude plnit jejich pokyny, video zveřejní na různých serverech v Americe a Evropě. Pachatel ho vzápětí uklidnil, že je jediný člověk, který může video smazat a jestli bude plnit instrukce, nezveřejní ho. Požadovaná částka byla 150.000 korun. Účel platby byl uvedený, že tyto peníze půjdou na ohrožené děti. Jestli peníze nepošle, video předá rodině a přátelům na různé sociální sítě. Muž reagoval okamžitě, že žádné finance nepošle a vše oznámí na Policii ČR. Podvodník se touhy o peníze nevzdal a snížil svou požadovanou částku a poslal muži jeho obnažené fotky. Ten se však nezalekl a ukončil s osobou komunikaci a následně vše oznámil policistům. Dosud neustanovený pachatel video zaslal úzké skupince přátel, kteří poškozeného naštěstí podpořili.

Kriminalisté 6. oddělení obecné kriminality z Ostravy Vítkovic zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu vydírání.

Co z toho plyne

Pamatujte na to, že vše co uděláte, může být použito proti vám. Podvodníků, kteří chtějí jen vaše peníze za intimní fotky či videa, je na internetu spousta. Uvědomte si, že výměnou intimního materiálu riskujete vydírání, proto nikomu nic neposílejte a chraňte si své soukromí. Ve chvíli, kdy po vás někdo bude požadovat zaslání peněz, nikdy nic neplaťte. Své požadavky totiž budou zvyšovat, proto se hned obraťte na Policii ČR.

dne 23. dubna 2024

por. Bc. Eva Michalíková

