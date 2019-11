Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Další oběť na jihočeské silnici

Strakonice - Mladý řidič nepřežil náraz do stromu v lesním úseku.

Sobotní noci, pár minut po 01:00 hod., přijali policisté na lince tísňového volání oznámení o dopravní nehodě na Vodňansku, kde se smrtelně zranil řidič. Na místo – Vodňanské Svobodné Hory, kde vede silnice v lesním úseku, byli vyslání vodňanští policisté a zároveň jejich kolegové z Dopravního inspektorátu Územního odboru Strakonice.

Po příjezdu na místo vytěžili mladou dívku, která jela jako spolucestující a provedli ohledání místa nehody, kdy zjistili, že řidič (21 let) osobního vozidla tovární značky Opel Corsa, jel po komunikaci ve směru od obce Vodňanské Svobodné Hory směrem na obec Pražák, kdy při projíždění táhlé pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost vozidla svým schopnostem, vlastnostem vozidla, dopravně technickému stavu pozemní komunikace, s vozidlem vyjel vlevo mimo komunikaci směrem do lesního porostu a následně narazil levou stranou vozidla do stromu. Řidič na místě nehody utrpěl zranění neslučitelná se životem. Spolujezdkyně sedící na předním sedadle utrpěla dosud nezjištěné zranění.

Policisté následně přivolali koronera a pohřební službu, kdy bylo po ohledání těla nařízena zdravotní pitva, dívka (20 let) byla převezena Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje do nemocnice.

Od předchozí tragické nehody na Písecku neuplynulo ani 28 hodin a na jihu Čech zemřela další osoba, v tomto případě 61.

Řidiči, nepodceňujte jízdu v noční době a plně se na ni soustřeďte!

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

9. listopadu 2019

