Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Další oběť fiktivního bankéře

HRADECKO - Žena přišla o statisíce korun.

Od včerejšího dne řešíme další podezření z podvodu týkajícího se údajného napadeného účtu. Žena ve věku 65 let uvěřila neznámému volajícímu, který se vydával za bankovního úředníka a který ji tvrdil, že má napadený účet. Smyšlenou legendu ji potvrdil další neznámý volající vydávající se za pracovníka kriminálního oddělení banky, který ji přesvědčil, aby ze svého účtu vybrala peníze a vložila je bitcoinmatu. Dle instrukcí volajícího žena vložila po 20tisícových částkách do bitcoinmatu téměř 800 tisíc korun.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečin podvod, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.

Opětně apelujeme na občany: Nevěřte neznámým volajícím. Vždy si ověřte, s kým hovoříte. Banka vás nebude nikdy nutit vybírat finance, abyste je vložili někam jinam. Bitcoinmat slouží k nákupu kryptoměny, ne k úschově peněz. Pokud vložíte své úspory do bitcoinmatu, nikdy své peníze neuvidíte. Buďte vždy obezřetní. Pokud si nejste jisti, kontaktujete svou rodinu, své známé, nebo se obraťte na svého bankéře, či na Policii ČR.

por. Iva Kormošová

21.3.2023, 14.15

vytisknout e-mailem