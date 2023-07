Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Další oběť falešného bankéře

HRADECKO - Muž přišel o půl miliónu.

Během posledních pár dní jsme přijali již třetí případ podvodu tzv. Falešný bankéř. Tentokrát je obětí 44letý muž z Hradce Králové, který uvěřil neznámé osobě o napadeném účtu. A aby o peníze nepřišel, bylo nutné je vložit do speciálního bankomatu, který umí číst sériová čísla bankovek a který vložené peníze převede do virtuální měny a poté zpátky na koruny. Muž na hradecké pobočce své banky vybral půl miliónu korun a vložil je do bitcoinmatu v Pardubicích. Tak jako v ostatních třech případech nejprve volala žena vydávající se za zaměstnankyni banky, poté bezpečnostní pracovník banky, který mluvil slovensky a naposledy policista z Pankráce. Muž po nějaké době pojal podezření a zavolal na policejní služebnu, odkud měl policista prvně volat. Tam mu však sdělili, že nic takového neřeší a že se zřejmě stal obětí podvodu.

I v tomto případě policisté zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin podvod, za což případnému pachateli hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

por. Iva Kormošová

31.7.2023, 14.00



