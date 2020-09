Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Další nezodpovědný řidič brázdil berounské silnice

BEROUNSKO – Ujel od dopravní nehody.

Berounští dopravní policisté pátrají po řidiči vozidla, které poškodilo cihlovou skříň elektrického rozvaděče v obci Karlštejn.

K nehodě došlo v době od 17:00 hodin dne 6. září 2020 do 08:30 hodin dne 8. září 2020 na silnici III/11619 a dosud nezjištěný řidič nezjištěného vozidla narazil do výše zmiňované skříně elektrického rozvaděče a z místa srážky ujel, aniž by splnil svoji zákonnou povinnost a dopravní nehodu nahlásil na Policii ČR. Škoda byla vyčíslena na 10.000,- Kč. Skutek nahlásil zaměstnanec majitele pozemku. Na místo byl po nahlášení přivolán pracovník společnosti, který zajistil skříň elektrického rozvaděče proti neoprávněné manipulaci.

Aby mohla být uvedená dopravní nehoda řádně vyšetřena, žádáme možné svědky této srážky, aby se přihlásili vyšetřovateli nehody na Policii ČR - Dopravní inspektorát v Berouně a svým svědectvím pomohli objasnit její průběh. Dostavit se můžete osobně, nebo své poznatky můžete sdělit policistům telefonicky na linku 974 872 255. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

11. září 2020

