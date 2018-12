Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Další nehoda si vzala lidský život

KRAJ - Policisté zasahovali u střetu dvou vozidel na silnici I/13 u Bílého Kostela s fatálními následky. Řidič jednoho z vozů zemřel na místě, ve vozidle byli další zranění. Silnice od Liberce i od Děčína musela být úplně uzavřena.

V úterý, první svátek vánoční, došlo v Libereckém kraji k dopravní nehodě, při níž vyhasl další lidský život. U nehody zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému, vozovka musela být obousměrně uzavřena, policisté odkláněli dopravu.

Nehoda se stala krátce před půl jednou po poledni. Po silnici I/13 ve směru z Bílého Kostela na Rynoltice jel řidič s vozidlem Jeep s přívěsným vozíkem. Ten se mu zřejmě ze zatím nezjištěných důvodů rozhoupal. Řidič se asi snažil udržet vozidlo na silnici, dostal se ale do protisměru, kde v tu chvíli jel řidič v osobním voze VW. I přesto, že se mu snažil vyhnout, částečně zavadil o přívěsný vozík Jeepu. Vozidlo pak směřovalo mimo komunikaci do stráně, kde se zastavilo o pařezy a následně se převrátilo a skončilo zpět na komunikaci, na střeše.

Ve vozidle cestoval muž se ženou a třemi malými dětmi. Pro řidiče vozu měla nehoda fatální následky, přímo na místě zemřel. "U muže lékař konstatoval již pouze smrt," sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michail Georgiev. "Dále jsme pozemní posádkou převáželi do liberecké nemocnice na traumacentrum vedle sedící spolujezdkyni, ta utrpěla lehké zranění," upřesnil Georgiev. Ve vozidle na zadním sedadle seděly tři nezletilé děti ve věku do 5ti let. "Jedno z dětí jsme se středně těžkým poraněním transportovali vrtulníkem do nemocnice v Praze na traumacentrum, další bylo odvezeno s lehkým zraněním do nemocnice v Liberci a umístěno také na traumacentrum. Poslední z dětí nebylo viditelně zraněno, ale i přesto jsme jej z preventivních důvodů převezli taktéž do liberecké nemocnice na pozorování," doplnil mluvčí profesionálních záchranářů Michail Georgiev.

Policisté museli z důvodu dokumentace, vyšetřování a likvidování následků nehody úplně uzavřít komunikaci a provoz odkláněli ve směru od Liberce od Bílého Kostela přes Hrádek nad Nisou, Chotyni, Dolní Suchou zpět na silnici I/13, a to i ve směru opačném, od Děčína. Provoz by měl být znovu obnoven kolem čtvrté hodiny odpoledne.

Šetřením nehody se bude dále zabývat Služba kriminální police a vyšetřování Územního odboru Liberec. Kriminalisté budou detailně zjišťovat nehodový děj i okolnosti, které nehodu způsobily nebo na ní měly zásadní vliv. U řidiče, který nehodu nepřežil, bude nařízena soudní pitva ke zjištění přesné příčiny smrti.

V rámci Vánočních svátků je to již druhá tragická nehoda, která si vyžádala lidský život. Přímo na Štědrý den přišla v Hamru na Jezeře za volantem svého vozu o život 60letá žena.

25. prosince 2018

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

KŘP Libereckého kraje, oddělení tisku a prevence

