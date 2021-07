Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Další muž doplatil na svoji důvěřivost

BLANENSKO: Trik s fiktivním prodejem bagru na internetu stále funguje.

Blanenští policisté přijali během víkendu oznámení od dvaapadesátiletého muže, který jim sdělil, že pravděpodobně naletěl podvodníkovi, který inzeroval stavební stroj. Reagoval na inzerát s nabídkou prodeje bagru, který byl uveden na internetovém portálu. Poškozený a prodávající si smluvili prodej, který mimo jiné obsahoval také převod peněžních prostředků ze strany poškozeného na uvedený zahraniční účet prodávajícího. Dle domluvy muž následně převedl ze svého účtu téměř 88 tisíc korun. Prodávající však vyžadoval další částku, a to téměř 24 tisíc korun za proclení zboží. Na to již podvedený nepřistoupil, načež druhá strana přestala reagovat a stala se nekontaktní. Pracovní nástroj tak do dnešního dne nebyl dodán a uhrazené finanční prostředky zmíněnému muži nebyly vráceny.

Blanenští policisté nedávno řešili podobné případy. Téměř totožným způsobem přišel sedmadvacetiletý muž z Blanenska o částku převyšující čtvrt miliónu korun. Také on objednal a zaplatil na zahraniční účet smluvenou částku za bagr, kterého se stále nedočkal. Druhý případ se týkal motocyklu, po kterém zatoužil pětačtyřicetiletý milovník jedné stopy. I jeho důvěřivost stála nemalé peníze, částka převyšovala sto třicet tisíc korun.

Znovu tak apelujeme na občany, aby byli v případě nákupu přes internet obezřetní a zvážili, komu své peníze za zboží předem posílají. Vždy je na místě prověřit si důvěřivost a zjistit tak co nejvíce infromací o prodávajícím. Nikdy nezasílejte peníze předem na účet prodávajícího, kterého neznáte. Navrhněte prodejci osobní odběr a v případě jeho výmluvy zboží nekupujte. Pokud se rozhodnete nabízené zboží zakoupit, raději vždy připlaťte peníze navíc a zvolte platbu dobírkou.

por. Lenka Koryťáková, 27. července 2021

vytisknout e-mailem