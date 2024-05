Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Další majetková trestná činnost odhalena

MŘ Ostrava - Využíval především otevřených ventilací u oken v přízemních bytech.

Policisté napříč Ostravou přijali od konce března do poloviny dubna několik oznámení, které měly mnoho společných indicií. Neznámý pachatel se soustředil především na přízemní byty v panelových domech, které měly otevřené okno na ventilaci. I přestože některá okna byla vybavena sítěmi proti hmyzu, nezabránila vniknutí. Trestnou činnost pachatel soustředil převážně na pracovní dobu. Jakmile se majitelé bytů vraceli z práce domů, čekalo je nemilé překvapení v podobě vybíleného bytu. Lapka bral vše, co mělo hodnotu, a co se dalo případně zpeněžit. Například různé šperky, notebooky, peníze či eura, boty, oblečení, ale také mobilní telefony a herní konzole.

Kriminalisté z Ostravy-Mariánských Hor do těchto případů začali intenzivně pracovat. Zajišťovali důkazní materiály a pátrali po možném pachateli. Všechny případy spojoval modus operandi, proto se také soustředili na osoby, které se v minulosti dopouštěli trestné činnosti obdobným způsobem. Muži zákona také pátrali po odcizených věcech, kdy provedli prověrky v různých zastavárnách. Zlom případu přišel ve chvíli, kdy kriminalisté díky operativní činnosti zjistili, že právě jim dobře známý recidivista, který byl za stejné činy poslán do vězení, byl v březnu letošního roku propuštěn. Nejen že ztotožnili podezřelou osobu, kterou byl 32letý muž z Ostravy, ale také se jim podařilo zajistit část odcizených věcí, například zlaté šperky, telefon, ale také herní konzoli.

Komisař 5. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání 32letého muže, kterého obvinil z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a legalizace výnosů z trestné činnosti. Obviněný muž s kriminalisty spolupracoval a doznal se celkem k pěti vloupáním do bytů. Jak sám u výslechu uvedl, před samotnými skutky téměř vždy zazvonil na zvonky, aby se přesvědčil, že nikdo není doma. Jakmile nikdo neotevřel, měl přes okno otevřené na ventilaci vlézt do bytu. Odcizené věci měl prodat buď do zastaváren, nebo náhodným lidem a eura šel směnit do směnárny. Celková škoda byla vyčíslena přes 200.000 korun. V rejstříku trestu má devět záznamů majetkového charakteru. V případě odsouzení recidivistovi hrozí až pětileté vězení.

I když tomu počasí vybízí, je teplé období a každý větrá, tak v případě odchodů z domu uzavírejte i okna otevřená na ventilaci. Stačí jen chvilka a nezvaný host se snadno dostane do vašich domovů.

dne 3. května 2024

por. Bc. Eva Michalíková

