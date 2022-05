Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Další litry policejní krve

BRNO: Jen v Brně se do akce Daruj krev s policií a 211 zapojili další desítky policistů.

Další čtyři desítky policistů se v tomto týdnu zapojily do akce Daruj krev s policií a 211. Do Transfúzního a tkáňového oddělení brněnské fakultní nemocnice v Bohunicích zamířili především policejní nováčci, kteří jsou aktuálně zařazení v kurzu Základní odborné přípravy ve Vzdělávacím zařízení Brno. Ty doplnili zkušenější kolegové, obvykle pravidelní dárci krve. Většina z nich se může pochlubit zlatou Jánského plaketou za více než čtyřicet bezplatných odběrů. Cílem akce je získat další vhodné dárce krve, kteří by pravidelně darovali krev, a pomáhali tak zachránit lidské životy. Před necelými dvěma měsíci se do stejné akce zapojilo jen v bohunické nemocnici šest desítek brněnských policistů. K nim je nutné připočíst další desítky policistů, kteří darovali krev v místě jejich působení. Všem patří velké poděkování.

Všechny dárce podpořila praktickým dárkem i Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, se kterou na této akci dlouhodobě spolupracujeme.

por. Bohumil Malášek, 12. května 2022

