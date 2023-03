Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Další lidé přišli o peníze na svém účtu

JABLONECKO – Aktuálně šetříme další tři případy, ve kterých majitelé účtu přišli o své úspory. Znovu všem připomínáme, buďte obezřetní a mějte pod kontrolou pohyb financí na svých účtech.

Policisté na Jablonecku během uplynulých dvou dnů začali šetřit další tři případy, ve kterých majitelé účtů přišli o své finance. První případ je hodně podobný tomu, o kterém jsme informovali 13. března. Údajný pracovník banky studentku střední školy telefonicky z telefonního čísla shodného s číslem pevné linky banky informoval o údajných podezřelých platbách na jejím účtu a doporučil ji ochranu, která měla spočívat v tom, že převede finanční prostředky na jiný účet. Studentka měla na účtu naspořené peníze, a proto byla z celé situace velmi vyděšená. S navrhnutou ochranou peněz tedy souhlasila a neznámý pachatel jí následně instruoval k založení nového účtu a převedení finančních prostředků v celkové výši 73.000,- Kč, a to postupně ve třech platbách. S neznámý pachatelem byla domluvená, že jakmile nebezpečí na jejím původním účtu pomine, tak jí celou částku zase přepošle zpět. Ovšem jakmile peníze došly na nově zřízený účet, neznámý pachatel se odmlčel a poškozená dívka se mu již nedovolala. Následně vše konzultovala s bankovní poradkyní a zjistila, že se stala obětí podvodu.

Tento týden v pondělí opět údajný pracovník banky telefonicky kontaktoval ženu z Jablonecka s tím, že došlo k napadení jejího bankovního účtu a je potřeba učinit určitá opatření. Nejprve volal z čísla mobilního telefonu a po té, aby ji ujistil v tom, že se nejedná o podvod, zavolal z telefonního čísla shodného s číslem pevné linky banky. Vysvětlil jí, že je nutné pro vytvoření ochrany jejího účtu, aby si do svého telefonu stáhla určitou aplikaci, prostřednictvím které jejich technik tuto ochranu vytvoří. To vše proto, že byl její účet údajně napaden aplikací operačního systému v jejím telefonu a několika údajnými viry. Žena podle doporučení neznámého pachatele si uvedenou aplikaci do svého telefonu stáhla a ještě na jeho požádání mu prostřednictvím fotoaparátu v mobilu ukázala svoji platební kartu k danému účtu. Následně ovšem byla z jejího účtu dosud neznámým pachatelem odčerpána finanční částka ve výši 58.900,- Kč. V tomto případě policisté s Obvodního oddělení v Tanvaldě hned zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod.

Tanvaldští policisté od včerejšího dne šetří ještě jeden případ internetové kriminality. Tento týden během noci z pondělí na úterý dosud neznámý pachatel za nezjištěných okolností a bez vědomí mladé ženy z Tanvaldska pravděpodobně získal přístup do jejího mobilního telefonu a následně i k její platební kartě, kterou měla digitálně uloženou v telefonu. Neznámý pachatel uskutečnil šest transakcí v celkové částce 6.100,- Kč. Poškozená tuto skutečnost zjistila, když se ráno probudila a svůj telefon připojila na mobilní data. V tomto okamžiku jí přišlo upozornění o provedených neoprávněných transakcí. Poté přístup k svému účtu prostřednictvím banky zablokovala. V této věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a trestného činu neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací.

Třetí případ šetří policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou, kteří včera ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterého se dopustil dosud neznámý pachatel tím, že dosud nezjištěným způsobem získal přístup k platební kartě seniora z Jablonce nad Nisou a v průběhu jednoho měsíce provedl 35 transakcí, kterými postupně z účtu poškozeného odčerpal celkovou finanční částku ve výši 10.308,- Kč, a to na účty v zahraničí. Senior tuto skutečnost zjistil včera, když si prostřednictvím internetového bankovnictví chtěl dobít kredit do svého mobilního telefonu. Policisté nyní zjišťují, jakým způsobem neznámý pachatel získal přístup k jeho účtu, když přístup k němu dle svého vyjádření má pouze on prostřednictvím internetového bankovnictví a mobilní aplikaci nepoužívá. Veškeré platby poškozený dále dle svého vyjádření provádí doma na svém počítači a ve svém mobilu nemá ani klíč k potvrzování internetových plateb.

V souvislosti s těmito dalšími případy opakovaně důrazně upozorňujeme občany, aby nikomu nesdělovali své osobní údaje a údaje ke svým účtům i platebním kartám. Prodávajícím tak dáváme na zváženou, zda není lepší prodávané věci předávat kupujícím osobně, než pod záminkou jejich dopravy přepravními společnostmi, riskovat to, že se mohou stát obdobným způsobem obětí jednání někoho, kdo o jejich nabízené zboží nemá ve skutečnosti žádný zájem a zkouší jen tak, zda je prodávající ochoten za cenu prodeje zboží sdělit neznámému člověku své osobní údaje a údaje například ke své platební kartě.





29. 3. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem