Kriminalisté z Ostravy-Poruby v posledních dnech dokumentují hned dvě podvodná jednání přes internet, kdy poškozenou je 69letá žena. Policisté v obou případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

V prvním případě uvěřila ženě, která má údajně umírat na rakovinu a chce své peníze odkázat úplně náhodnému člověku. Vše začalo na konci dubna 2023 tím, že poškozená na facebooku reagovala na politický příspěvek. Na její reakci odpověděla virtuální žena jménem Katerina Randell. Její zpráva zněla: „Umírám na rakovinu a chci odkázat svůj majetek ve výši 370.000 Euro někomu, kdo věří v Boha.“ Následně na sebe napsala mailovou adresu, na kterou se měla žena obrátit v případě, že bude mít o její majetek zájem. Zájemkyně o majetek tak učinila a ženu požádala, aby jí o sobě něco napsala. Začaly si spolu dopisovat a vzájemně si psaly o své rodině, dětech atd. „Nemocná žena“ se svěřila, že jí před několika lety zemřel manžel a nyní umírá i ona, proto chce odkázat majetek někomu důvěryhodnému. Po několika vyměněných mailech ji Katerina Randell odkázala na svého údajného právníka, kterému se měla ozvat ohledně převodu peněz. Vše na ni zřejmě působilo důvěryhodně a zřejmě ji ani nenapadla myšlenka, že by se mohla stát obětí podvodného jednání. Také komunikace mezi nimi byla ve spisovném českém jazyce. Opět si i s právníkem vyměnili několik mailů, kdy jeden z nich obsahoval „darovací smlouvu“, ve které Katerina odkazuje majetek ve výši 370.000 Eur. Jenže vše mělo podmínku. Aby se mohly peníze odeslat, musela 69letá žena zaplatit poplatek ve výši 425 Eur za darovací smlouvu. Účet byl veden v Itálii. Ten zaplatila, ale nejednalo se o jediný požadovaný poplatek. Údajný právník požadoval další poplatek ve výši 700 Euro, který žena opět zaplatila. Tím to však neskončilo. S ženou začala také přes mail komunikovat banka, která jí dávala další pokyny k další platbě. Jak banka, tak právník po ženě požadovali třetí poplatek ve výši 3.700 Euro, jako advokátní poplatek. Sama seniorka u výslechu uvedla, že do této doby neměla žádné podezření. Zažádala si přes internetové bankovnictví ve své bance o půjčku ve výši 90.000 korun. Peníze jí byly schváleny a hned je poslala na požadovaný účet, stejně jako předchozí platby. Celkem žena odeslala ze svého účtu v přepočtu na české koruny přes 116.000 korun. Právník se s ženou opět spojil přes mail a požadoval další převod peněz vynaložené na další poplatky, tentokrát chtěl 18.500 Eur. Seniorka až nyní nabyla dojmu, že se jedná o podvod, a proto právníkovi napsala, že už žádné peníze nepošle. V tom se jí ozvala „smrtelně nemocná“ Katarina s nabídkou, že za ni zaplatí 8.500 Euro a ona zaplatí těch zbývajících 10.000 Eur. Reakce byla taková, že už to nemá z čeho zaplatit. Katarina se nevzdávala a dala jí radu, ať si vezme půjčku, že když to zaplatí, tak nebude litovat. Další peníze již neposlala a vše šla oznámit na policii.

To však není jediná negativní zkušenost 69leté ženy. Začátkem února letošního roku seniorka na internetu našla reklamu, kde nabízeli přivýdělek. Tento otevřela a poté ji kontaktovala osoba jménem „Eduard Šťastný“. Muž ženě sdělil, že je analytik velké společnosti se zázemím a ujistil ji, že se nejedná o podvod. Následně ji instruoval, jak si má nainstalovat program AnyDesk (jedná se o software pro vzdálený přístup) a poté jí vysvětlil, jak obchodování funguje. Následně ženu kontaktoval další muž, který ji už přes vzdálený přístup navedl na nějakou stránku údajné firmy, kde měla vložit 200 Eur. Žena poslechla, nastavila platbu, vložila číslo platební karty a další potřebné údaje. Transakci schválila zaslaným SMS kódem a peníze odešly na Binance, což je kryptoměnová burza. Za nějaký čas následoval hovor od muže jménem Benko, který seniorce řekl, že v rámci důvěry mu má zaslat částku 50 Eur s tím, že jí je do druhého dne zhodnotí. Jak pan Benko řekl, tak se stalo. Ženě následující den na účtu přibylo 80 Eur. Pan Benko ji opět kontaktoval s otázkou, zda byla se službou spokojena a zda chce v dalším zhodnocování svých peněz pokračovat. Muž si zřejmě získal důvěru a opakovaně ze ženy vymámil několik finančních transakcí. Postup byl vždy stejný. Zadání údajů platební karty, potvrzení SMS zprávy z internetového bankovnictví a transakce peněz na Binance. Muž ženě řekl, že jakmile bude výdělek vyšší jak 20.000 Eur, tak ho pošle na účet. Zřejmě vidina zvýhodněných peněz v ženě byla natolik silná, že se postupným transakcím nebránila. Když už měla účet prázdný, požádala svého přítele. Celkem tak podvodníkům poslala přes 500.000 korun.

Znovu apeluleme na lidi a připomínáme několik základních rad:

Ve chvíli, kdy vám cizí osoba (zejména virtuální osoba) chce darovat peníze - dědictví, nevěřte jim, jde o podvod!

Svěřte se své rodině či přátelům v případě neobvyklých situací

v případě neobvyklých situací Nedávejte nikomu vzdálený přístup do svého mobilního telefonu či internetového bankovnictví

do svého mobilního telefonu či internetového bankovnictví Nereagujte na telefonní hovory, které vám nabízí možnost zhodnocení vašich peněz

Nepotvrzujte bankovní transakce, které vám někdo diktuje nebo je po vás žádá

Pozor na reklamy, které se týkají přivýdělku, ne vždy se jedná o seriózní nabídku

Nikdy neinstalujte na žádost cizí osoby programy pro vzdálenou správu vašeho zařízení (mobilní telefon, noteook, PC…)

Nikdy si neinstalujte na žádost cizí osoby do svého zařízení žádné neověřené programy, které vám nabízí neznámá osoba pod záminkou investování

dne 23. května 2023

por. Bc. Eva Michalíková

