Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Další, který sedl na lep

PŘEROV - Vidina zisku mu zatemnila pragmatické uvažování.

Další obětí zahraničního podvodníka se stal 36letý muž z Přerovska. Začátkem ledna kontaktovala jeho přítelkyni neznámá osoba prostřednictvím mobilní komunikační aplikace Messenger a požádala ji o úschovu trezoru s penězi s tím, že by si ho později v České republice vyzvedla. Služba by nebyla samozřejmě zadarmo, jak neznámý pachatel skrývající se pod profilem Lennon Tyler uvedl, ale kápla by z toho provize 10 000 USD, což už je řádný balík. Žena s nabídkou souhlasila a její přítel později, na základě pokynu přepravní společnosti, zaplatil předposlední lednový den celkovou částku 83 000 Kč za proclení uvedené zásilky. Následující den měl být balík i s trezorem doručen. Jenže chyba lávky, zásilka nedorazila a navíc přišel další požadavek na zaplacení částky 90 000 Kč na osvědčení, které se týkalo povolení. V ten okamžik již poškozenému zřejmě došlo, že se stal obětí podvodníka a na další požadavek z jeho strany nereagoval. Pak mu již nezbývalo nic jiného, než navštívit policejní služebnu a celou událost oznámit. Případ šetříme pro trestný čin podvod.

por. Mgr. Miluše Zajícová

4. února 2021

vytisknout e-mailem