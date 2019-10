Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Další kradené auto uvízlo v policejní síti

KRAJ – Audi vrátíme zpět majiteli do Rakouska.

V krátké době si policisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, konkrétně pohotovostního a eskortního oddělení, připsali další úspěšný záchyt. V policejní síti uvízlo totiž další luxusní vozidlo Audi, které bylo odcizeno v Rakousku. Ve středu 3. října 2019 obdržel operační důstojník informaci o vozidle v pátrání, které míří po silnici z Hradce Králové do Jaroměře. V tu dobu už jeho trasu monitorovalo několik policejních hlídek, které řidiče vozidla průběžně vyzývaly k zastavení. Řidič na výzvy nereagoval a v hustém provozu nebezpečně kličkoval a rychle ujížděl s odcizeným vozem směrem na Jaroměř. Vozidlo pronásledovala hlídka pohotovostního a eskortního oddělení spolu s kolegy ze zásahové jednotky a dalšími policisty. U obce Holohlavy se podařilo hlídkám vozidlo obklíčit a řidič musel zastavit.

Vzhledem k tomu, že řidič do této chvíle na žádnou policejní výzvu nezareagoval a existovala rovněž důvodná obava, že by se mohl snažit o útěk nebo by mohl být dokonce i ozbrojený, použili policisté při zákroku hrozbu namířenou střelnou zbraní. Že byl řidič pod vlivem OPL, policistům potvrdil provedený test.

Vozidlo kriminalisté zajistili a po důkladném ohledání bude vráceno zpět svému majiteli. Řidič byl policisty zadržen a eskortován do policejní cely.

Policisté aktuálně zahájili úkony trestního řízení pro přečin legalizace výnosů z trestné činnosti, za což 39letému muži hrozí v případě uznání viny trest až do výše čtyř let odnětí svobody. Kriminalisté jsou ve spojení se svými rakouskými kolegy a případu se budou i nadále společně intenzivně věnovat.

O tom, že přes nás kraj vede trasa, po které se pachatelé snaží převážet odcizená vozidla, není pochyb. Dokládají to úspěšné zákroky policistů, které se udály v několika posledních dnech, více informací zde: https://www.policie.cz/clanek/tri-luxusni-auta-se-vrati-majitelum.aspx

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

