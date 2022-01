Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Další kopáč zachycen na policejní kameře

České Budějovice - Poslední den v roce objevili psovodi nelegálního kopáče vltavínů.

Českobudějovičtí psovodi rozhodně nezahálí. I posledí den v roce vyrazili na kontrolu do lesního porostu nedaleko obce Jakule. Jedná se o oblast, kde dochází k nelegálním těžbám vltavínů.

Krátce před polednem vyslal jeden z psovodů svého psa do prostoru a hned po několika minutách byl pes úspěšný. Svým štěkotem označil místo pod zemí, kde se nacházela neznámá osoba. Poté, co policista na dorazil na místo, nebyla tato osoba téměř vůbec vidět. Policista psa odvolal a vyzval dotyčnou osobu, aby z těžební jámy vylezla. Jednalo se o muže, který měl v ruce tesařské kladívko. Jak hlídce uvedl, hledal zde vltavíny. Na místo dorazili rovněž policisté z obvodního oddělení Trhové Sviny, kteří se nyní případem zabývají. Muž (30 let) se dopustil přestupkového jednání. Případ policisté oznámí příslušnému správnímu orgánu.

Video z místa:

Kopáč Trhosvinensko.wmv

5. ledna 2022

5. ledna 2022

