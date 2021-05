Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Další katalyzátor

Tábor – Sezimovo Ústí - Série krádeží pokračuje.

Jak jsme již tiskovými zprávami upozorňovali, dochází na Táborsku k případům krádeží katalyzátorů z osobních vozidel.

Viz.: https://www.policie.cz/clanek/dalsi-kradez-katalyzatoru.aspx

K další krádeži došlo na Sezimovoústecku, kdy zloděj v blíže neurčené době od 30. dubna do 2. května 2021 vyřízl katalyzátor výfukových plynů z osobního automobilu tovární značky Škoda Felicia. Majitel odhadl svou škodu na částku minimálně 5 000 korun.

Opětovně tímto na uvedenou trestnou činnost upozorňujeme a nabádáme majitele nejen delší dobu odstavených vozidel k obezřetnosti a kontrole svých vozů. Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění těchto skutků, a to zejména k výskytu podezřelé osoby či osob, které by se uvedených krádeží mohly dopouštět, sdělte policistům na jejich služebnách, v případě aktuálního dění přímo na lince 158. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

3. května 2021

