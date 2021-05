Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Další kameny na železniční trati

CHRUDIM - V pátek o půl 7. večer jsme vyjížděli do chrudimské části Píšťovy, kde neznámí pachatelé poskládali na železniční trať kamínky. Ve vlaku Pesa ze Slatiňan do Chrudimi jelo zhruba 60 cestujících, vlak naštěstí nevykolejil, strojvedoucí s ním s opatrností pokračoval v jízdě do místa, kde byl odstaven. Způsobená škoda na jeho kolech bude vyčíslena v následujících dnech.

Kdo je autorem jednání, které ohrozilo všechny cestující, to je předmětem šetření. Není vyloučené, že jde o dětský „pokus“ - co kameny s vlakem způsobí.

Případ je evidovaný jako obecné ohrožení z nedbalosti. Pachatelům v případě zjištění a prokázání viny hrozí až dvouleté vězení. Pokud znáte viníka, volejte na číslo 974 572 651, své poznatky k události a možným pachatelům můžete sdělit i kolegům chrudimského operačního střediska přes linku 158.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

10. května 2021

