Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Další internetový podvod

Táborsko – Chtěla prodat zboží na bazarovém portálu, přišla o peníze z účtu.

Dalším případem podvodného jednání přes internet se zabývají táborští policisté.

Obrátila se na ně poškozená mladá žena s tím, že prostřednictvím aplikace Vinted, kterou si nainstalovala do mobilního telefonu, nabízela k prodeji zboží, o které projevil zájem domnělý kupující. Ten jí vyzval, aby v aplikaci vyplnila číslo své platební karty, číselný kód karty a platnost karty, které zadala a poté byla přesměrována do svého bankovnictví, kde zadala své přihlašovací údaje. CHYBA!!! Pachatel se tímto způsobem dostal do jejího účtu, kde pomocí internetového bankovnictví převedl z jejího účtu téměř 25 tisíc korun.

Již poměrně dlouhou dobu a s velkou intenzitou policisté upozorňují na to, že je skutečně nutné být velmi obezřetnými nejen při nákupu, ale také při prodeji zboží na internetu. Je důležité přemýšlet a vše si důkladně ověřovat. Každý den vydávají policisté zprávy s konkrétními případy internetových podvodů, které se staly našim občanům. Ve zprávách jsou zahrnuty i nejpoužívanější triky a legendy pachatelů. Je třeba se z těchto informací poučit a ne je brát na lehkou váhu.Neboť obětí podvodníků se může stát každý.

MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI - pokud zboží prodáváte, tak přece žádné peníze neposíláte a neuvádíte údaje z platebních karet. Jediné co od vás kupující potřebuje znát, je číslo účtu, to k přijetí platby stačí. Uvědomte si, že jste v pozici prodávajícího!!! PENÍZE MAJÍ BÝT POUKÁZÁNY VÁM!

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

26. září 2022

