Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Další houbař v nesnázích

Frýdecko-Místecko - pátrání po muži uvízlém v bahnitém terénu v okolí Bílé

V neděli 13. října 2024 byly v odpoledních hodinách aktivovány složky IZS k pátrání po houbaři v okolí Lučoveckého lesa v Beskydech. 77letý muž volal na jednu z tísňových linek o pomoc, jelikož při houbaření zapadl do hustého bahna, ze kterého se vlastními silami nedokázal vyprostit.

Protože muž neuměl přesně určit svou polohu, rozjela se na místě pátrací akce v gesci Horské služby. Účastnili se jí také policisté z obvodního oddělení Frýdlant nad Ostravicí. Po rozdělení pátracích úseků vyrazili záchranáři i policisté do obtížného terénu. Seniora, kterému docházela baterie v mobilním telefonu, bylo zapotřebí najít co nejrychleji, také vzhledem ke klesající venkovní teplotě.

Skvěle odvedenou prací bylo nalezení muže do hodiny od začátku pátrání, a to členem Horské služby. Společně s hlídkou policie byl senior vyproštěn z bahnitého terénu a na nosítkách přenesen ke služebnímu vozidlu. Tímto jej zachránci převezli k sanitnímu vozu, kde si podchlazeného a lehce zraněného seniora převzali do péče zdravotníci.

prap. Jan Segsulka, DiS.

oddělení tisku, 14. října 2024

