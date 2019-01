Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Další fiktivní osoba

HRADECKO - Tentokrát námořník vylákal statisíce.

Během necelého měsíce jsme přijali již třetí oznámení týkající se podvodného vylákání peněz na základě obdobných fiktivních záminek. Informace o minulých případech zde. Oznámení o podezření z trestného činu podvodu podala minulý týden 63letá žena z Hradecka, která uvedla, že se v únoru loňského roku na sociální síti seznámila s námořníkem, který zastupuje kapitána, a že plují do Japonska. Psali si přes e-mail a v dubnu ji sdělil, že mají v Malajsii problémy s piráty a že si musí někam uložit svoje cenné věci včetně 250 tisíc Euro. Chtěl, aby mu je zachránila. Balíček jí měla zaslat určitá společnost. Kvůli požadavkům na zaplacení různých poplatků žena poslala bezhotovostním převodem téměř 400 tisíc korun. Poslední částku, kterou zaslala, byly peníze na letenku. Námořník měl letět z Ukrajiny do Liverpoolu a po přistání se měl ozvat, což však neprovedl a od konce roku žena na ozvání marně čeká.

Pokud se podaří neznámého pachatele dopadnout, za trestný čin podvod, mu bude hrozit trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.



Opětně apelujeme: Neposílejte žádné peníze neznámým lidem, natož lidem, s kterými navážete komunikaci přes sociální sítě!

por. Iva Kormošová

7.1.2019, 13.30



vytisknout e-mailem Google+