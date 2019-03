Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Další fiktivní osoba na internetu

HRADECKO - Tentokrát jako americký novinář.

Ve včerejších odpoledních hodinách se na policejní služebnu dostavila 39letá žena z Hradce Králové, která učinila oznámení o podezření na podvod. Žena do protokolu uvedla, že se na jedné internetové seznamce na konci listopadu seznámila s mužem, který vystupoval jako americký investigativní novinář pracující pro armádu spojených národů toho času v Pákistánu. Navázala s ním komunikaci a po nějaké době plánovali společnou budoucnost. Již na začátku prosince jí měl poslat kufr s dokumenty a penězi na jejich budoucí společný život. Kufr měl být však kvůli vysoké hodnotě obsahu zadržen přepravní společností. Aby kufr nezadržovali, musela žena zaplatit poplatek. Těchto poplatků bylo několik a žena zaslala celkem více jak 640 tisíc korun.

Až na základě přečtení článku v novinách si prověřila fotku kufru a zjistila, že stejná fotka byla zaslána téměř 90 lidem. Fotku novináře vložila do vyhledávače, který našel, že se jedná o známého moderátora z maďarské televize. V této chvíli si uvědomila, že se stala obětí podvodu a přišla na Policii ČR podat trestní oznámení.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin podvodu, za který neznámému pachateli hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

Ačkoliv stále apelujeme na občany, aby nikomu neznámému, natož někomu, s kým se seznámí na sociálních sítích, neposílali žádné peníze, přesto je tento případ od prosince na Hradecku již čtvrtý v pořadí - odkazy na předchozí případy zde, zde a zde. Ve všech případech se jedná o ženy, které dohromady zaslaly cca 2 miliony korun úplně neznámým lidem.

por. Iva Kormošová

12.3.2019, 14.30

