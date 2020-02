Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Další dva objasněné případy distribuce pervitinu na Chomutovsku

CHOMUTOVSKO - Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dvou mužů; Pomohla s prodejem odcizeného notebooku.

V minulém týdnu zahájil chomutovský vyšetřovatel v souvislosti s drogovou trestnou činností trestní stíhání dvou osob. Obvinil je z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Prvním z obviněných je 42letý muž z Chomutova. Ten měl podle kriminalistů nejméně v uplynulých pěti měsících na Chomutovsku v desítkách případů distribuovat pervitin různým uživatelům. Drogu měl buď prodávat, nebo měnit za jinou protislužbu, například za možnost přespání.

Dalším obviněným je 45letý Chomutovan. Provinit se měl podobným způsobem, tedy distribucí pervitinu na různých místech v našem okrese. K té mělo docházet nejméně v období od června do listopadu loňského roku. Mělo jít o prodej několika gramů této látky různým osobám, a to za peníze, ale například i výměnou za sex.

Oba obvinění se k trestné činnosti doznali. V případě odsouzení jim za zmíněný trestný čin hrozí trest odnětí svobody v délce trvání jednoho roku až pěti let, případně peněžitý trest. Vyšetřování pokračuje a probíhá na svobodě.

Pomohla s prodejem odcizeného notebooku

Policisté v pondělí sdělili podezření z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti 23leté ženě z Chomutova. Kladou jí za vinu, že začátkem února pomohla 31letému muži z Kadaně s prodejem odcizeného notebooku. O krádeži notebooku jsme psali zde.

Poté, co muž dotyčné sdělil, že právě odcizil v prodejně elektra notebook v hodnotě téměř 13 tisíc korun, měla se aktivně podílet na jeho prodeji do zastavárny. Podle dosavadních zjištění měli oba podezřelí notebook do zastavárny odnést společně a rovněž společně sjednat jeho prodej. Část utržených peněz měla žena utratit pro svou potřebu.

Mladá žena je v důsledku svého počínání nyní ohrožena stejnou výší trestu jako muž podezřelý z krádeže uvedené věci. V případě, že soud její vinu uzná, mohl by jí poslat za mříže až na tři roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 18. února 2020

