Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Další dopravní akce se začínajícími policisty

KLADENSKO – Policejní školáci v praxi na třech stanovištích města Kladna.

Policisté kladenského dopravního inspektorátu v součinnosti s Policejním vzdělávacím zařízením Praha uskutečnili ve čtvrtek 9. června 2022 v městě Kladno dopravní akci, do které byli zapojeni frekventanti policejní školy. Dopravně bezpečnostní opatření probíhalo v časovém rozmezí od 08.00 do 13.00 hodin na třech vytipovaných stanovištích v Kladně, a to v ulici Dubská, Na Kopci a Arménská.

V rámci dopravně bezpečnostní akce policisté zkontrolovali celkem 178 motorových vozidel a bylo zjištěno celkem 19 přestupků v dopravě, za které byly uděleny blokové pokuty ve výši 4 700,-Kč.

U jednoho z řidičů byla pozitivní dechová zkouška a zadržen řidičský průkaz. Dále byli zjištěni dva řidiči, kteří neměli řidičské oprávnění. U jednoho vozidla byl nevyhovující technický stav a byla omezena technická způsobilost na dobu 30 dnů.

Do dopravně bezpečnostní akce bylo nasazeno celkem 35 policistů, z toho bylo 29 frekventantů, kteří se na celé akci aktivně podíleli a pod dohledem zkušených kladenských policistů získávali v terénu nové vědomosti a zkušenosti z odboru problematiky policejní dopravní služby. V průběhu akce policisté předali řidičům preventivní leták, aby neopomínali ve svých vozidlech věci a nestali se tak obětí krádeže.

nprap. Jana Šteinerová

10. června 2022

