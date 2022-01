Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Další dopravně bezpečnostní akce v Tachově

TACHOV – Při bezpečnostně dopravní akci policisté zastavili a kontrolovali téměř přes sto třicet vozidel a zjistili třicet sedm přestupků.

Minulý týden se na území města Tachova uskutečnila dopravně bezpečnostní akce se zaměřením na dodržování pravidel silničního provozu, a to zejména v důsledku nepříznivého vývoje dopravní nehodovosti a jejích následků, včetně chování chodců v silničním provozu. Do akce bylo zapojeno celkem osmnáct policistů.

Policejní hlídky z dopravní a pořádkové služby se při kontrole zaměřily na kontrolu dodržování rychlosti, dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, na technických stav vozidel a používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, na pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech. Do akce byli zapojeni i policisté z cizinecké policie, kteří se zaměřili na problematiku spojenou s ilegální migrací a na pobytové kontroly cizinců.

Při dopravní akci policisté zastavili a kontrolovali 132 vozidel a zjistili celkem 37 dopravních přestupků. Za 35 z nich uložili příkazy na místě ve výši 8 300 korun, zbývající dva přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Nejčastějším přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidel, a to celkem v 11 případech, v 7 případech policisté zjistili jízdu bez bezpečnostního pásu. Ve 3 případech řidiči porušili překročení povolené rychlosti, v ostatních zbývajících případech to bylo telefonování za jízdy, nepředložení řidičského oprávnění a nepředložení osvědčení o platném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dále bylo zjištěno 5 přestupků spáchaných ze strany chodců, kteří nerespektovali dopravní značku zákaz vstupu chodců. Ta je umístěná v Mánesově ulici v Tachově.

Policisté budou dopravně bezpečnostní akce pravidelně opakovat.



nprap. Barbora Šmaterová

26. ledna 2022

