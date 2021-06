Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Další dopravně bezpečnostní akce se uskutečnila na Tachovsku

TACHOVSKO – Při kontrolách policisté zastavili tři řidiče, kteří řídili pod vlivem alkoholu. Ve dvou případech byla naměřená hodnota přes jedno promile alkoholu.

Minulý týden se z pátku na sobotu uskutečnila na území tachovského okresu dopravně bezpečností akce, při které se policisté zaměřili na dodržování zákazu řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Policisté standardně kontrolovali také dodržování povolených rychlostních limitů a dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Do akce, která začala ve večerních hodinách a končila v ranních hodinách, bylo zapojeno celkem 24 policistů dopravní a pořádkové policie, a to nejen z tachovského územního odboru. Do kontrol byli například zapojeni také policisté z obou dálničních oddělení, policisté z oddělení silničního dohledu plzeňského krajského ředitelství, ale i z Územních odborů Domažlice a Plzeň-venkov. V průběhu akce policisté zkontrolovali celkem 137 vozidel a zjistili 22 přestupků, přičemž 17 z nich vyřešili příkazem na místě, kdy uložili pokuty v úhrnné částce 8 100 korun, zbylé přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu. Nejčastěji policisté evidovali porušení zákona v souvislosti s překročením rychlosti, a to 12 případů. Po jednom případě pak evidují například jízdu s hovorovým zařízením v ruce, jízdu bez bezpečnostního pásu a jízdu s vozidlem, které nesplňuje technické podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Ve třech případech však policisté zastavili řidiče, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu. Jeden případ kvalifikovali jako přestupek v dopravě, zbylé dva jako přečiny ohrožení pod vlivem návykové látky. Dopravně bezpečnostní akce se v obdobném rozsahu budou na tachovském okrese i nadále opakovat.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

17. 6. 2021

