Další dopravně bezpečnostní akce na středočeských silnicích a dálnicích zaměřená na nákladní dopravu

KRAJ - Od pátku do neděle se policisté ve zvýšené míře věnovali kontrolám nejen nákladních vozidel

Dny 23. až 25. července, tedy dny od pátku do neděle, byly ve Středočeském kraji věnovány především kontrolám nákladní a autobusové dopravy, ale i při těchto kontrolách policisté zkontrolovali téměř dvě stovky řidičů osobních vozidel. Právě na tyto tři dny byla vyhlášena dopravně bezpečnostní akce, do které bylo nasazeno celkem 61 dopravních policstů napříč celým Středočeským krajem. Během tří dnů zkontrolovali policisté 297 vozidel, z tohož 101 nákladních, 9 autobusů a 196 osobních. Zjistili 77 přestupků, které ve většině případů vyřídili na místě blokovou pokutou. Pouze jeden z kontrolovaných řidičů překročil maximální povolenou rychlost. Dva řidiči usedli za voilant pod vlivem alkoholu a čtyři pod vlivem omamných a psychotropních látek.

Co se týče řidičů nákladních vozidel, tak 3 z nich nesprávně používali tachograf, 7 nedodrželo dobu řízení, odpočinku a bezpečnostní přestávky a dokonce 11 z nich mělo vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu. U řidičů autobusů se jednalo o jediný přestup a to ten, že řidič nedodržel dobu řízení, odpočinku a bezpečnostní přestávky.

Právě dopravní nehody při kterých je účastníkem nákladní vozidlo mívají velmi tragické následky, proto je pro policisty důležité se zaměřit i na tyto řidiče a kontrolovat především zda mají vozidlo v dobrém technickém stavu, nepřekročují rychlost a zda se plně věnují řízení.

Další kontroly osobní, ale i nákladní dopravy plánujeme během letních prázdnin, ale i během celého kalendářního roku.

Jezděte prosím bezpečně a chovejte se na silnicích tak, abyste neohožili sebe ani ostatní účastníky silničního provozu a vždy se vrátili v pořádku domů.

por. Ing. Bc. barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

27. července 2021

