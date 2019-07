Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dálniční policisté hledají viníka

D5 - Někdo poškodil kovová svodidla na dálnici poblíž Heřmanovy Huti a ujel. Nyní po něm pátrají policisté.

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra hledají svědky nehody, která se stala 20. července letošního roku mezi 3:00 hod. a 3:47 hod. na dálnici D5 v prostoru 105,5 km ve směru jízdy na Rozvadov. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem tam poškodil středová kovová svodidla a dělící pás, když vyjel s vozidlem částečně vlevo mimo vozovku a narazil do středového dělícího pásu. Řidič z místa ujel, aniž by si splnil svoji povinnost danou zákonem.

Ostrovští dálniční policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedené nehodě, jež by napomohly jejímu řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 501. Informace mohou sdělit také na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

29. 7. 2019

vytisknout e-mailem