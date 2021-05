Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dálniční policisté hledají svědky

DÁLNICE D5 - Řidič dodávky po kolizi pokračoval v jízdě dál ve směru na Prahu.

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra hledají svědky dopravní nehody, která se stala 7. května letošního roku kolem 14:35 hod. na dálnici D5 v prostoru 139,3 km u obce Přimda ve směru jízdy na Prahu. V místech, kde se nachází tři jízdní pruhy, jela s vozidlem značky Škoda Fabia řidička v uvedeném směru v prostředním pruhu, neboť předjížděla pomaleji jedoucí nákladní vozidla v pravém pruhu. V místech, kde tři jízdní pruhy končí, začala předjíždět dodávku jedoucí v pravém končícím pruhu. Řidič dodávky však vozidlo Škoda Fabia zřejmě nezaregistroval a začal z pravého končícího pruhu přejíždět do prostředního. Při tom bezprostředně ohrozil řidičku fabie, která na vzniklou situaci reagovala brzděním a vjetím do středového travnatého pásu. Následně se střetla pravým bokem vozidla s dodávkou, jíž řidič pokračoval dál v jízdě. Řidička po kolizi jela ještě několik metrů po středovém travnatém pásu a poté narazila levým bokem do středových kovových svodidel.

Vzniklou škodu na fábii policisté odhadli na 100 000 korun, na zařízení dálnice odhadli škodu na 10 000 korun. Požití alkoholu u řidičky policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.

Z dosud zjištěných informací by se v případě dodávky mělo jednat o vozidlo bílé barvy značky Iveco. Více informací k neznámému vozidlu není známo.

V souvislosti s tím dálniční policisté žádají řidiče, kteří by mohli být svědky uvedené nehody, nebo by měli kolizi zaznamenanou na palubních kamerách, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 501. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

20. 5. 2021

