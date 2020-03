Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dálniční policisté hledají sprejera

DÁLNICE D5 - Zatím neznámý pachatel posprejoval další prostor protihlukové stěny na dálnici D5. Policisté hledají svědky.

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra se s žádostí o pomoc při pátrání po dosud neznámém pachateli obracejí na veřejnost. Neznámý vandal měl v době od 15:30 hod. dne 15. února do 9:30 hod. 16. února letošního roku na dálnici D5 v prostoru 94,5 km v blízkosti obcí Nýřany a Úherce ve směru do České republiky posprejovat protihlukovou stěnu různými nápisy v celkové délce 13,5 metru a maximální výšce přibližně 1,6 metru. Svým jednáním tak pachatel způsobil škodu ve výši kolem 27 000 korun.

Policisté z dálničního oddělení žádají všechny občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k ustanovení pachatele – očité svědectví, záznam z kamery ve vozidle, apod., aby se jim ozvali na tel.: 974 337 501, nebo aby kontaktovali linku tísňového volání 158. Své poznatky mohou sdělit i na jakékoliv policejní služebně.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

11. 3. 2020

