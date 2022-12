Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dálniční oddělení Městec

PARDUBICKÝ KRAJ - Policisté otevřeli první ze dvou plánovaných dálničních oddělení v kraji.

Policisté v Pardubickém kraji otevřeli nové Dálniční oddělení Městec. Jedná se o první oddělení ze dvou (DO Městec a DO Opatovec), která budou fungovat a spadat pod Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil osobně policejní prezident genmjr. Martin Vondrášek, 1. náměstek policejního prezidenta genmjr. Tomáš Lerch, ředitel Ředitelství služby dopravní policie plk. Jiří Zlý, ředitel KŘP Pardubického kraje plk. Jan Ptáček a generální ředitel ŘSD ČR Ing. Radek Mátl.

Již 1. ledna 2016 vzniklo ve Vysokém Mýtě původně jen detašované pracoviště Oddělení silničního dohledu (OSD) krajského ředitelství, které sídlilo v pronajatých prostorách od města Vysoké Mýto. Oddělení vzniklo v souvislosti s dostavbou třetího patra MÚK Opatovice (se začátkem výstavby dálničních úseků Opatovice – Časy a následně Časy – Ostrov), neboť byla značně dopravně zatížena silnice I/35 a viděli jsme potřebu soustavného posílení výkonu služby a posílení dohledu na uvedeném úseku. Postupně byly zahájeny kroky směřující k vybudování nových dálničních oddělení. Dne 1. července 2016 vzniklo Dálniční oddělení Vysoké Mýto a k 1. 12. 2022 z tohoto oddělení organizačně vzniklo Dálniční oddělení Městec (sídlící ode dneška v nových prostorách) a Dálniční oddělení Ostrov (sídlící prozatím v prostorách původních). Personálně do Městce přešlo 15 policistů a pět jich zůstává ve Vysokém Mýtě jakožto „základ“ nového Dálničního oddělení Opatovec. Na obou odděleních je plánovaný počet až 30 policistů.

Policejní prezident genmjr. Martin Vondrášek při oficiálním otevření nového oddělení řekl: "Policisté z Dálničního oddělení Městec získávají dnešním dnem optimální zázemí pro výkon služby, za což jsem opravdu rád. Přeji jim, aby se v nové budově cítili co možná nejlépe, a aby na svěřeném úseku dálnice museli řešit co nejméně mimořádných událostí. K výstavbě této moderní budovy výrazně napomohla změna příslušné legislativy, ke které došlo v roce 2015. Díky ní je možné už v rámci výstavby dálnic spolu se středisky správy a údržby dálnic budovat také objekty k zabezpečení úkolů složek IZS, v tomto případě dálniční oddělení. Nejen v této souvislosti velice oceňuji výbornou spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky."

Pana prezidenta doplnil jeho 1. náměstek genmjr. Tomáš Lerch, který uvedl: „Osobně mám z otevření velkou radost, neboť jsem byl u toho, když se otevíralo Dálniční oddělení Vysoké Mýto, měnil se zákon a výsledkem všeho snažení je to, co zde vidíte. Jedná se o první budovu dálničního oddělení, která vznikla ve spolupráci s ŘSD ČR, kdy jsme se domluvili na typizovaném projektu. Pevně věřím, že ač je to budova první, určitě nebude poslední a vím, že již jsou ve fázi projektování další dálniční oddělení tak, jak se postupně buduje dálniční síť v ČR. Pro nás je velmi důležitá symbióza osvědčená mezi SSÚD a Policií ČR, které sídlí vedle sebe a mají vynikající a úzkou spolupráci, za což bych rád poděkoval ŘSD ČR v čele se zde přítomným generálním ředitelem Ing. Mátlem.“

Plukovník Jiří Zlý, ředitel ŘSDP, své kolegy doplnil historickým exkurzem, kdy připomněl, že v roce 2020 bylo v ČR 20 dálničních oddělení a kvitoval, že od přijetí Usnesení vlády o koncepci rozvoje dálničních oddělení se podařilo vytvořit 9 nových (z celkových 15) dálničních oddělení plus nově organizačně vznikající desáté, kterým bude Dálniční oddělení Opatovec. Plk. Zlý dále uvedl: „Jsem za to opravdu rád, že policie jde krok dopředu před dobudováváním dálničních úseků, jelikož zřídit a personálně vybavit takové oddělení je běh na delší dobu. Nelze to udělat ze dne na den a je správná cesta, že dříve než se dobudují objekty dálničních oddělení, personálně vybudujeme oddělení a poté ho jsme schopni do nového objektu „pouze“ přesunout.“

Generální ředitel ŘSD ČR Ing. Radek Mátl řekl: „ Pro mne je to vzácný okamžik, neboť my jsme zvyklí otevírat spíše nové úseky dálnic a dnes se účastním i otevření dálničního oddělení. Chtěl bych velice ocenit dobrou spolupráci s Policií ČR, neboť bezpečnost je pro nás prioritou. I proto stavíme další nové dálniční úseky, aby se bezpečnost provozu zvýšila, a z toho důvodu je spolupráce s policií pro nás tak důležitá. Jsem rád, že příští týden, 22. 12. 2022, otevřeme další úsek dálnice D35 a tím bude v provozu dalších celkem 31 km dálnice D35 od sjezdu z D11. Tento úsek bude končit zde, kde bude provizorní napojení na silnici I/17. Jedná se o úsek, který je důležitý nejen pro celý pardubický region. Jsem rád, že tento úsek D35, SSÚD i dálniční oddělení byly uvedeny do provozu již nyní, před zimním obdobím a budou plně v provozu sloužit řidičům.“

Závěrem ředitel Krajského ředitelství policie Pardubického kraje plk. Jan Ptáček připomněl úsměvné novinové články z roku 2016, kdy se psalo, že v rámci krajského ředitelství bylo otevřeno „dálniční oddělení bez dálnice“ ve Vysokém Mýtě, nicméně zdůraznil, že to byl krok rozmyšlený a plánovaný, a díky tomu můžeme dnes otevřít a zprovoznit plnohodnotné Dálniční oddělení Městec, kde reálně slouží 24 hodin denně 7 dní v týdnu zatím 15 policistů. Plk. Ptáček dále uvedl: „Protože se nám tento model povedl a osvědčil, budeme v něm pokračovat. V původních prostorách ve Vysokém Mýtě jsme dnem 1. 12. 2022 zřídili Dálniční oddělení Opatovec a doufám, že než se podaří postavit dálnici a samotný objekt dálničního oddělení, budeme mít opět naplněné a připravené kompletně personálně zajištěné oddělení, které stejně jako dneska sem „přesuneme“ pouze do nových prostor v Opatovci.“ Krajský ředitel Ptáček také uvedl, že práce na dálničním oddělení je podle něj atraktivní, policisté zde mají moderní vybavení, nejnovější techniku a vozidla a ne všechna místa jsou zatím obsazená. Proto apeloval na ty, kteří si budou číst články nebo shlédnou reportáže o otevření nového oddělení a plánovaném dalším oddělení v Opatovci, a měli by zájem na těchto odděleních sloužit jako policisté, aby se obrátili na náborové oddělení krajského ředitelství (krpe.nabor@pcr.cz, tel. +420 720 166 708).

Všichni pánové popřáli policistům dálničního oddělení, aby se jim v nových prostorách líbilo, dobře sloužilo a aby měli co nejméně mimořádných událostí a nehod na silnicích.

14. prosinec 2022

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

