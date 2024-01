Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dálniční oddělení Jaroměř se stěhuje

KRAJ/ TRUTNOVSKO - Sídlem jsou Kocbeře ba Trutnovsku.

V obci Kocbeře u Dvora Králové nad Labem začalo v těchto dnech fungovat v dočasném režimu sídlo dálniční policie. Policisté tak opustili dosavadní prostory v Jaroměři, v nichž byli společně s kolegy sloužícími na obvodním oddělení Jaroměř.

Nově: „Dálniční oddělení Střítež se sídlem v obci Kocbeře“

„Dálniční policisté se přiblíží více k Trutnovsku a budou snáze schopni zareagovat na vzniklé problémy, které by mohly nastat s ohledem na dokončenou výstavbu dálnice S3 na polské straně a související případné kolizní dopravní situace na Trutnovsku,“ uvádí k přesunu dálničního oddělení plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Nové sídlo dálničních policistů je v obci Kocbeře pouze dočasné. „V řádu několika let, s ohledem na postup výstavby D11, se policisté přesunou do Stříteže, kde by měl policejní objekt být už součástí nově vybudované dálnice. Určitě je na místě poděkovat obci Kocbeře za vstřícný přístup při zřizování služebny a součinnosti při vytvoření podmínek pro výkon služby našich policistů,“ upřesňuje plk. Ing. Petr Dušek, náměstek ředitele pro vnější službu.

Dálniční oddělení sídlilo v Jaroměři od konce roku 2020. Dálniční policisté mají za sebou náročné tři roky práce, a to nejen na dálnici. Dálnice D11, která byla zprovozněna nedávno, je stále naší největší dopravní tepnou, cílili na neukázněné řidiče nejenom tam, ale i na ostatních dopravou velmi vytížených komunikacích v rámci celého kraje. Věnovali se však podle potřeby i dalším činnostem, zajišťovali veřejný pořádek, pomáhali zachraňovat životy a zdraví v případech, kdy jsou jako hlídka nejblíže tam, kde je jich třeba.

Několik prezentovaných případů na D11, které řešili jaroměřští dálničáři, je možné vidět zde:

Řidič uháněl rychlostí 231 km/h: https://www.youtube.com/watch?v=wZyyB_PR22E

V další jízdě zabránili dálničáři i řidiči, který jel rychlostí 227 km/h: https://www.youtube.com/watch?v=ghP4LR1JfiY&t=31s

„Na dálničním oddělení Střítež se sídlem v obci Kocbeře slouží aktuálně 14 policistů, k dispozici máme 5 vozidel, ať už v civilním či policejním provedení, a dva motocykly. Jsme připraveni dohlížet nejen na bezpečnost a plynulost silničního provozu, ale také na veřejný pořádek, a to všude tam, kde je nás třeba,“ dodává vedoucí dálničního oddělení npor. David Hlavsa, DiS.

por. Pižlová Šárka, DiS.

4.1.2023, 7:15

