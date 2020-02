Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Dálnice D1 bude o víkendu uzavřena

KRAJ VYSOČINA: V terénu budeme mít vyšší počet policejních hlídek

V souvislosti s víkendovou úplnou uzavírkou dálnice D1 v úseku Koberovice (EXI 81) – Humpolec (EXIT 90) ve směru jízdy na Brno a v úseku Humpolec (EXIT 90) – Hořice (EXIT 75) ve směru jízdy na Prahu jsme si na základě místní znalosti vyhodnotili celou situaci zejména s ohledem na možné komplikace, které by mohly hrozit v dopravě na objízdných trasách. O víkendu bude stavební firma snášet dva nadjezdy najednou, a to na 83. kilometru a na 88. kilometru dálnice D1. Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina připravili bezpečnostní opatření, které bude spočívat v dohledu nad bezpečností a plynulostí dopravy na dálnici D1 i na objízdných trasách.

Práce na snášení mostů si vyžádají kompletní uzavření dálnice D1 v daných úsecích, a to v době od 19.00 hodin dne 29. února do 9.00 hodin dne 1. března. K omezení provozu ale dojde již v pátek 28. února, kdy budou probíhat přípravy na samotné snesení nadjezdů a provoz bude veden pouze v jednom jízdním pruhu v každém směru jízdy.

Objízdná trasa pro vozidla nad 12 tun povede obousměrně – od Prahy vozidla sjedou na exitu 21 Mirošovice a pojedou po silnici I/3, silnici I/19 na exit 90 Humpolec. V opačném směru od Brna vozidla sjedou na exitu Humpolec a budou pokračovat po vyznačené objízdné trase.

Pro vozidla do 12 tun ve směru na Prahu povede objízdná trasa přes exit 90 Humpolec, kde vozidla sjedou z dálnice. Poté budou pokračovat po silnici I/34, silnici II/129 přes Humpolec, dále po silnici III/12935, silnici II/130, po silnici II/150 k exitu 66 Loket, kde najedou znovu na dálnici D1. Ve směru na Brno vozidla sjedou na exitu 81 Koberovice a pojedou po silnici II/130, odbočí na silnici III/12936 a následně po silnici III/12935 k exitu Humpolec, kde znovu najedou na dálnici D1.

Jak na dálnici D1, tak na silnicích, po nichž objízdná trasa povede, jsme proto početně posílili naše hlídky. Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov po dobu uzavírky zaujmou stanoviště na objízdných trasách, abychom byli schopni v případě potřeby nebo vzniku mimořádné události rychle reagovat a provoz usměrňovat. I když zhotovitel pro snášení mostu zvolil noc ze soboty na neděli, kdy je na dálnici D1 skutečně výrazně slabší provoz, nelze nikdy přesně stanovit kolik vozidel v průběhu této dvanácti hodin trvající uzavírky po dálnici pojede. A právě všechna tato vozidla budou svedena na objízdnou trasu. Úkolem policistů bude především monitorovat provoz a v případě potřeby budeme provoz v místě, kde by vznikly nějaké problémy, okamžitě usměrňovat.

Hlídky na pevných stanovištích budou uzavření dálnice řešit ve spolupráci se stavební firmou, Policisté nejdříve provoz v daném směru zpomalí a poté svedou vozidla na objízdnou trasu a dálnici v místě zcela uzavřou. Chceme apelovat na všechny řidiče, kteří dnes v noci pojedou kvůli uzavřené dálnici po objízdných trasách, aby zbytečně neriskovali a chovali se ukázněně. Největší komplikaci, která by mohla nastat, by byla zbytečná dopravní nehoda na objízdné trase, protože pak by mohlo hrozit nebezpečí, že se i na objízdné trase doprava zcela zastaví.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

27. únor 2020

