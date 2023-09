Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

"Dálničáři" v akci

KRAJ/TRUTNOVSKO - Řidič se vydával za svého bratra, neprošlo mu to!

Včera ráno si „dálničáři“ z Jaroměře v obci Vítězná-Huntířov všimli jim již známého vozidla Citroen, které se rozhodli zastavit, přičemž měli podezření na řidiče, který by měl mít vyslovený zákaz řízení.

Jejich podezření bylo na místě. Za volantem seděl 39letý muž, kterého policisté již stavěli před dvěma týdny na stejném místě, i ve stejnou dobu. Tenkrát muž policistům nepředložil doklady, pouze osvědčení o registraci vozidla. Krom toho jim uvedl místo svého jména, jméno svého bratra. Při kontrole fotografie z policejních systémů však policisté nabyli dojmu, že by se mohlo jednat o někoho jiného. Z těchto důvodů ho předvedli na policejní služebnu ve Dvoře Králové nad Labem, kde pravda vyšla najevo. Provedenou lustrací „dálničáři“ zjistili i možný „důvod“ jeho počínání. Řidič měl vyslovený platný zákaz řízení a to do března 2025. Provedený test na alkohol a drogy měl negativní.

V pondělí mu policisté za jeho první prohřešek sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí dva roky vězení.

Za včerejší jednání ho ani tentokrát trest nemine.

por. Pižlová Šárka, DiS.

21. 9. 2023, 13:10

