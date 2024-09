Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dálničáři se činí

KRAJ - Během dvou dní odhalili desítky přestupků.

telefonování za jízdyBěhem uplynulých dvou dní dopravní policisté z dálničních oddělení a oddělení silničního dohledu přistihli téměř 4 desítky řidičů, kteří drželi za jízdy telefon či jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Za tento přestupek, za který na místě hrozí pokuta od 2,5 do 3,5 tisíc korun a 6 bodů, uložili řidičům pokuty v celkové výši téměř 100 tisíc korun. Ve správním řízení by jim hrozila pokuta od 4 do 10 tisíc korun. Dále odhalili řidiče - cizince, který řídil kamion na cizí kartu, a dalšího řidiče také cizince, který řídil osobní vozidlo s přívěsem bez příslušného řidičského oprávnění. V obou případech vozidla policisté zajistili a řidičům uložili kauci - prvnímu 100tisícovou a druhému 25tisícovou. U dalších 6 řidičů zjistili, že nemají zaplaceny předchozí pokuty ve výši téměř 7 tisíc korun. Aby mohli tito řidiči pokračovat v jízdě, museli je na místě uhradit.

Policisté ve svých aktivitách na silnicích nepoleví. Stále budou dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a budou kontrolovat dodržování všech dopravních předpisů.

Apelujeme na všechny řidiče, aby dodržovali dopravní předpisy, čímž napomohou větší bezpečnosti na silnicích. Všichni si snad přejeme, abychom ve zdraví dojeli do svého cíle cesty.

por. Iva Kormošová

18.9.2024, 11.15

