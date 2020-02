Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dal si Kozla a řídil NA s přívěsem

J.Hradec – S nezajištěným bagrem byl chycen dopraváky při jízdě hned dvakrát. (Hlasová schránka 974 233 116)

Dopravní policisté z J.Hradce v ulici Rezkova u BČS, v rámci dohledu nad BESIP dne 11. února kolem 13:10 hodin zastavili a kontrolovali řidiče, jenž řídil nákladní automobil Toyota Hilux s přívěsem, na kterém přepravoval nezajištěný bagr.Řidič se podrobil dvěma po sobě jdoucím dechovým zkouškám, při nichž opětovně nadýchal nejméně 0,50 promile. S naměřenými hodnotami na místě souhlasil. Dopravním policistům měl sdělit, že v poledne vypil jedno jedenáctistupňové pivo Kozel. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a další jízdu s nákladním vozidlem s přívěsem mu zakázali. Řidič byl na místě poučen o právních důsledcích svého jednání, čemuž porozuměl.

Stejná hlídka dopravních policistů nevěřila vlastním očím, když o 40 minut později ve 13:50 hodin spatřila téhož řidiče, který opět i přes uložený zákaz další jízdy, řídil vozidlo Toyota Hilux na kterém dále přepravoval nezajištěný bagr a to z J.Hradce směrem na K.Řečici. Policisté řidiče znovu zastavili v obci Děbolín. Řidič se opětovně podrobil dvěma dechovým zkouškám. Při první nadýchal opět nejméně 0,50 promile. Druhá dechová zkouška pak prokázala nejméně 0,40 promile alkoholu v dechu řidiče.

Jelikož řidič neuposlechl zákaz další jízdy a byl předpoklad, že by v jízdě mohl opětovně pokračovat, bylo ve spolupráci s městskou policií J.Hradec přikročeno k zabránění v další jízdě a to použitím technického prostředku ( tzv.botičky) k zabránění odjezdu vozidla. Dopravní policisté přestupkové jednání řidiče řádně zadokumentovali. Spisový materiál postoupí správnímu orgánu k projednání. Zde hrozí přestupci pokuta do výše 20 000 korun.

Řidiči položme si otázku: Jakou je hrozbou v silničním provozu řidič, který posilněn alkoholem, řídí nákladní automobil s přívěsem, na němž veze nezajištěný bagr? Jaké by byly následky případné dopravní nehody? Řidiči stále platí nulová tolerance alkoholu za volantem!

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

13.února 2020

