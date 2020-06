Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Dal průchod emocím

KONICKO - Řidič mercedesu se naovládl.

Včera dopoledne jel osobním vozidlem značky Rover 45 mladý řidič ve směru do Přemyslovic, když ho v kopci nad obcí Hluchov dojela dodávka značky Mercedes. V nepřehledném úseku a přes plnou čáru začal řidič dodávky vozidlo mladého řidiče předjíždět, kdy se mu ale manévr nezdařil kvůli protijedoucímu vozidlu a musel se zařadit zpátky. Své emoce řidič dodávky nedokázal s největší pravděpodobností zvládat, protože začal na vozidlo před ním (Rover) najíždět. V obci Přemyslovice ho předjel a zablokoval mu cestu. Mladík mercedes objel a pokračoval dál v cestě. V kopci zvaném Šumbalov ho uvedené vozidlo opět předjelo a zablokovalo cestu. Obě vozidla zastavila a podezřelý řidič dodávky vystoupil a přes otevřené okno zaútočil na sedícího mladíka, kterému dal ránu pěstí. Aby nedocházelo k dalšímu napadání, zavřel mladík rychle okno. Podezřelý muž byl ale natolik agresivní, že začal kopat do auta a pěstí rozbil okno v místě, kde poškozený seděl. Pak se vzdálil a odešel k nákladovému prostoru dodávky. Toho mladík využil a podařilo se mu překážku objet a z místa se vzdálit. Podezřelý pak nasedl do vozidla, otočil se a odjel zpět směrem na Přemyslovice. Napadený, naštěstí nezraněný, mladík neváhal a celou událost nahlásil na policii. Na vozidle vznikla předběžně škoda 15 000 Kč. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu poškození cizí věci s jednoletou trestní sazbou odnětí svobody.

pro. Mgr. Miluše Zajícová

3. června 2020

vytisknout e-mailem