Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dál bydleli, i když se měli vystěhovat

NÁCHODSKO – Nyní již bývalí nájemníci čelí obvinění z neoprávněného užívání.

Co s nájemníky, kteří za sjednané bydlení neplatí a nechtějí se dobrovolně vystěhovat? Pro majitele nemovitosti je to nelehká situace, kterou by ale měl řešit podle platné legislativy. Tak postupoval i majitel jednoho z bytů na Náchodsku, který na problematické nájemníky, partnery s šesti dětmi, podal žalobu k vyklizení bytu. Soud pak v občanskoprávním řízení rozhodl o vystěhování nájemníků, jenže ti stanovenou lhůtu na vystěhování (červenec 2019) nedodrželi a byt užívali dál.

Na základě těchto informací proto policie zahájila proti nájemcům zkrácené přípravné řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného zásahu do práv k domu, bytu, nebo nebytovému prostoru ve spolupachatelství. I když se podle posledních informací nájemníci v uplynulých dnech z bytu již vystěhovali, trestnímu stíhání stejně neuniknou. Na takové jednání zákon pamatuje trestem odnětí svobody až na dobu dvou let, nebo peněžitým trestem.

por. Mgr. Eva Prachařová

23. 8. 2019 v 13:00

vytisknout e-mailem