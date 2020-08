Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Czech Tour 2020

OLOMOUCKÝ KRAJ - Čtyři dny budou mezinárodní týmy cyklistů závodit v našem kraji.

Přes území Olomouckého kraje se ve dnech 6. až 9. srpna 2020 pojede mezinárodní cyklistický závod „Czech Tour 2020.“

Policisté dopravní a pořádkové služby Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje budou v průběhu cyklistického závodu dohlížet na zajištění bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu. Upozorňujeme účastníky silničního provozu, že na dobu nezbytně nutnou, budou z důvodu průjezdu pelotonu krátkodobě uzavírány křižovatky. Apelujeme na řidiče, aby se řídili pokyny policistů a pořadatelů.

Ve čtvrtek 6. srpna je naplánovaná 1. etapa, a to časovka družstev. Start i cíl je v Uničově. Okruh povede obcemi Uničov, Medlov, Králová a opět Medlov a Uničov. Start je naplánován na 17 hodinu s předpokládaným dojezdem posledního týmu kolem 18.30 hodin.

V pátek 7. srpna cyklisté vyrazí na 2. etapu z Prostějova do Uničova. Závod bude odstartován ve 12 hodin. Závodníci pojedou přes obce Smržice, Drahanovice, Laškov, Zavadilka, Ptení, Brodek u Konice, Chornice, Loštice, Bouzov, Litovel a Uničov. V 17 hodin by měli dorazit do cíle 2. etapy.

V sobotu 8. srpna pojedou závodníci 3. etapu z Olomouce do Frýdku-Místku. Jedná se o nejdelší etapu závodu, dlouhou téměř 210 km. Slavnostní start je naplánován na 11.30 hodin u RCO v Olomouci. Trať povede přes obce Přáslavice, Velký Újezd, Potštát, Odry, Starý Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Hutisko – Solanec, Velké Karlovice, Frýdlant nad Ostravicí a Frýdek-Místek. Závodníci by měli do cíle 3. etapy přijet kolem 16.30 hodin.

V neděli 9. srpna cyklisté odstartují do poslední 4. etapy z Mohelnice do Šternberka. Start se uskuteční v Mohelnici na náměstí v 10.30 hodin. Peloton projede obcemi Dubicko, Leština, Šumperk, Loučná nad Desnou, Filipovice, Vidly, Malá Morávka, Rýmařov, Paseka a Šternberk. Předpokládaný dojezd závodníků do cíle závěrečné etapy je v 15 hodin.

por. Mgr. Libor Hejtman

6. srpna 2020

