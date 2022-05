Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Cyklistu měla srazit černá octavie

LIBERECKO - Po vozidle pátráme.

Dne 16. května kolem 18.30 projíždělo osobní vozidlo nezjištěné registrační značky po Karlinské ulici v Liberci (ve směru od ulice Švermova do ulice Novinská) a při průjezdu neoznačenou křižovatkou s ulicí Žákovskou a Irkutskou nedal přednost v jízdě zprava jedoucímu 47letému cyklistovi a najel do levé části jeho jízdního kola i do jeho levé nohy. Muž při kolizi upadl na silnici, přičemž utrpěl bolestivé odřeniny a naraženiny. Cyklista uvedl, že ho srazilo vozidlo tovární značky Škoda Octavia v černé barvě s posledními znaky registrační značky 2190. Po viníkovi dopravní nehody intenzivně pátráme. Pokud nám s tím můžete pomoci, ozvěte se nám na linku 158.

26. 5. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

