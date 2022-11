Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cyklistu i dívku převezli do nemocnice

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Včerejší nehody si vyžádaly zranění.

Během včerejšího dne vyjížděli uherskohradišťští dopravní policisté k nehodám, které si vyžádaly zranění.

K té první došlo hned ráno krátce po sedmé hodině mezi Havřicemi a Drslavicemi. Dvaatřicetiletý muž za volantem vozidla Peugeot, který jel od Havřic, dostal v levotočivé zatáčce smyk a následně se střetl s dvaasedmdesátiletým cyklistou jedoucím stejným směrem. Dechová zkouška u řidiče vyšla negativní. Pozitivní ale vyšel test na drogy. Proto byl muž převezen do Uherskohradišťské nemocnice, kde se podrobil odběru krve a zároveň se nechal ošetřit. Přivolaní záchranáři převezli do nemocnice i zraněného cyklistu. Také u něj byl nařízen odběr krve a to z důvodu, že se na místě nemohl kvůli zranění podrobit dechové zkoušce na alkohol.

Policisté na místě ještě zjistili, že muž za volantem vozidla Peugeot nevlastní řidičské oprávnění.

Druhá nehoda se stala krátce před pátou odpoledne na křižovatce ve Vlčnově, kde se řidič vozidla Škoda Octavia střetl s nezletilou dívkou přecházející přes přechod pro chodce. Ta utrpěla zranění, se kterým skončila v nemocnici. Provedená dechová zkouška u řidiče vyšla negativní.

Přesné příčiny a okolnosti obou událostí jsou předmětem dalšího vyšetřování.

Apelujeme na všechny řidiče, aby byli více obezřetní, trpěliví a dodržovali pravidla silničního provozu!

10. listopadu 2022, por. Bc. Milena Šabatová

