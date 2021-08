Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Cyklistovi vběhla do jízdní dráhy srna

ČESKÁ KUBICE – Došlo ke střetu. Cyklista upadl na komunikaci a utrpěl zranění.

Dne 16. srpna 2021 v 16:55 hodin došlo na místní komunikaci vedoucí z obce Starý Spálenec do obce Maxov k dopravní nehodě. Jednadvacetiletému cyklistovi jedoucímu na jízdním kole značky Specialized náhle vběhla z levé strany do jízdní dráhy lesní zvěř – srna. Došlo ke střetu, při kterém cyklista upadl s jízdním kolem na komunikaci. Srna z místa odběhla. Cyklista utrpěl lehké zranění a byl převezen k ošetření do Domažlické nemocnice. Požití alkoholických nápojů před jízdou bylo vyloučeno dechovou zkouškou. Cyklista měl na hlavě za jízdy řádně nasazenou cyklistickou přilbu.



por. Mgr. Dagmar Brožová

17. srpna 2021

