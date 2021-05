Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Cyklistka skončila s vážnějším zraněním v nemocnici

BENEŠOVSKO- Žena nezvládla řízení a přepadla přes řídítka

V neděli 9. května došlo k havárii pětapadesátileté cyklistky, která si vyjela na projížďku na svém elektrokole z obce Mariánovice k Černému Lesu. Cyklistka při jízdě z kopce nezvládla řízení a přepadla přes řídítka. Následně dopadla na obličej a utrpěla středně těžká poranění, se kterými byla převezena do benešovské nemocnice. U cyklistky byla policisty provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. Žena při jízdě na kole neměla na hlavě nasazenou přilbu, která slouží jako povinná výbava pouze do 18ti let. I pokud jste starší, však velmi doporučujeme přilbu za jízdy používat. Každý by měl rozhodně zvážit, jestli riskovat a hazardovat se zdravím, protože téměř v polovině případů cyklistických nehod je poraněna hlava a toto poranění může mít fatální následky.

Každý cyklista je účastníkem silničního provozu a proto pro něj platí jistá pravidla. Společně s chodci jsou zároveň nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu.

Mezi pravidla, která musí každý cyklista dodržovat je například to, že nesmí na kolo usednout pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek. Dále nesmí za jízdy telefonovat nebo psát SMS zprávy a musí se plně věnovat řízení.

Jen v roce 2020 došlo k 470 dopravním nehodám, při kterých byl účastníkem nehody cyklista. Celkem 5 cyklistů při nehodě zemřelo, 30 cyklistů bylo zraněno těžce a 314 jich bylo zraněno lehce.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

11. května 2021

