Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Cyklistická sezóna je v plném proudu - na kole byla i slepice

BŘECLAVSKO: Policisté se zaměřili na kontrolu cyklistů a povinnou výbavu jízdních kol.

Léto je v plném proudu a cyklisté se ze všech koutů naší země sjeli na jižní Moravu, aby si užili krásu našeho regionu. O tomto se přesvědčili policisté při dopravně preventivní akci, kterou pořádali spolu s koordinátorem BESIP a Centrem dopravního výzkumu. V rámci preventivní akce jsme si spolu s cyklisty prošli povinnou výbavu jejich jízdních kol a tam, kde něco scházelo, jsme tuto povinnou výbavu na kolo doplnili, neboť nám záleží na zdraví a bezpečnosti všech cyklistů. Bohužel na jízdních kolech často scházela povinná výbava, a to i přesto, že kolo bylo nově zakoupené. Cyklisté totiž mají za to, že když si pořídí nové jízdní kolo, tak je plně vybavené, proto si připomeňme, co patří k povinné výbavě jízdního kola. Mezi povinnou výbavu jízdního kola patří – funkční brzdy, přední bílá odrazka, zadní červená odrazka, oranžové odrazky (z obou stran obou pedálů), oranžové nebo reflexní odrazky v pletení předního a zadního kola (a to minimálně jedna z obou stran) a za snížené viditelnosti přední světlomet s bílým světlem a zadní svítilna červené barvy. Cyklisty jsme také upozornili na nebezpečnost ostrých hran na jízdním kole a zvláště pak na konce řídítek, které mají být vždy zaslepené, neboť zaslepená řídítka slouží při pádu z kola jako ochrana před propíchnutím těla či proříznutím kůže.

Vedle povinné výbavy jízdních kol jsme se zaměřili také na dodržování zákonné povinnosti cyklistů mladších 18 let používat za jízdy ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. U cyklistů mladších 18 let nebylo zjištěno žádné pochybení. Velmi mile nás překvapila převážná část cyklistů starších 18 let, a to tím, že při jízdě na kole užívají cyklistické přilby. Většina si totiž uvědomuje, jak je důležitá pro jejich bezpečí.

Kolegové z Centra dopravního výzkumu prováděli průzkum, který se týkal chip tuningu elektrokol, neboť elektrokola mají omezovač rychlosti nastavený na 25 km/hod., ale někteří cyklisté si nechají čipovat kolo, aby se jejich rychlost zvýšila.

Cyklistům jsme před jejich odjezdem připomněli základní pravidla silničního provozu (např. kde mohou a nemohou s jízdním kolem jezdit, upozornili jsme na zákaz požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek před i během jízdy apod.). Dále jsme je upozornili na řádné zabezpečení svých jízdních kol, neboť nezabezpečené či nedostatečně zabezpečené kolo dává zlodějům příležitost, aby kolo odcizili.

V rámci dopravně preventivní akce jsme narazili i na jednu kuriozitu, se kterou se nikdo z nás do této doby nesetkal, a to na cyklistu, který „venčil“ svou okrasnou slepici na bidle, které bylo umístěno na řídítkách jízdního kola.



por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 26. července 2022

vytisknout e-mailem