Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Cyklisté se nedohodli

BRNO: Brněnští dopravní policisté hledají svědky kolize trojice jezdců na cyklostezce.

Neobvyklou nehodu trojice cyklistů, která se stala ve čtvrtek 2. září kolem 16:30 hodin na cyklostezce podél Kníničské ulice, vyšetřují brněnští dopravní policisté. V prostoru mezi přechodem pro chodce u zastávky MHD Svratecká a křižovatkou s ulicí Branka došlo ke kolizi trojice cyklistů jedoucích směrem do Bystrce. Při nehodě byli tito lehce zraněni a vznikla škoda na jejich strojích. O míře zavinění se nedokázali zúčastnění cyklisté dohodnout. Pro vyšetření všech okolností nehodového děje hledají brněnští dopravní policisté svědky kolize. Především ze skupinky cyklistů, která měla v danou chvíli jet v protisměru, tedy směrem do Jundrova. Pomoci by mohly i případně záběry z palubních kamer projíždějících automobilů. Případné informace k havárii můžete sdělit vyšetřujícím policistům na telefonní číslo 974 628 319 nebo na policejní tísňovou linku 158. Policie děkuje za spolupráci.

por. Bohumil Malášek, 9. září 2021

