Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Cyklisté, jezděte opatrně a také hlavně bez alkoholu!

KRAJ – Šetříme dopravní nehodu, při které se na silnici ve Vratislavicích nad Nisou střetli dva cyklisté. Na Semilsku navíc havaroval cyklista, který nadýchal přes dvě promile.

Minulý týden v pátek odpoledne krátce po sedmnácté hodině se stala dopravní nehoda, při které došlo ke střetu dvou cyklistů, v Liberci – Vratislavicích nad Nisou v ulici Prosečská. Cyklista při jízdě s elektrokolem značky Apache dojel cyklistu s elektrokolem značky Focus, který se nedržel při pravém okraji komunikace a zřejmě proto se ho přijíždějící cyklista rozhodl předjet z pravé strany. Ovšem při tomto manévru došlo ke střetu obou cyklistů, po kterém oba upadli na vozovku a utrpěli zranění. Takto zraněné muže převezla posádka Zdravotnické záchranné služby do liberecké nemocnice. Charakter jejich zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u obou cyklistů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci.

Následující den v sobotu dopoledne krátce před jedenáctou hodinou havaroval na Semilsku v obci Chuchelna 31letý cyklista, který se před pravotočivou zatáčkou zalekl protijedoucího vozidla, prudce zabrzdil a upadl na vozovku. V jeho dechu na místě dopravní nehody policisté naměřili ovšem hodnotu alkoholu 2,76 promile. Tento muž při pádu z jízdního kola utrpěl zranění, se kterým byl převezen Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje do jilemnické nemocnice. Charakter jeho zranění i doba léčení jsou také předmětem probíhajícího šetření, které i nadále provádějí policisté z Dopravního inspektorátu v Semilech.

V souvislosti s těmito dopravními nehodami připomínáme cyklistům, že jsou společně s chodci těmi nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Samozřejmě také upozorňujeme na to, že ani za řídítka jízdních kol včetně elektrokol alkohol nepatří a je také zakázán zákonem. Cyklisté, jezděte proto opatrně a také hlavně bez alkoholu!

Na závěr ještě trochu statistiky:

V letošním roce do konce dubna policisté v Libereckém kraji šetřili celkem 12 dopravních nehod s účastí cyklistů, včetně těch na elektrokolech. Jedenáct cyklistů při těchto nehodách utrpělo zranění. V květnu k těmto nehodám s cyklisty přibyly již další. Poslední oznámení o takové nehodě, která se stala v Liberci, jsme přijali právě dnes krátce po půl dvanácté. Na základě prvotního šetření jsme zjistili, že řidič s vozidlem Škoda Oktavia na okraji vozovky zaparkoval a chtěl z vozu vystoupit. Ovšem v momentě, kdy otevřel dveře, do nich narazil projíždějící cyklista, který utrpěl zranění a byl z místa nehody odvezen posádkou Zdravotnické záchranné služby do liberecké nemocnice. Dopravní policisté nyní na místě veškeré okolnosti dopravní nehody šetří.





10. 5. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem